Winterspiele in Peking Langlauf-Coup: Frauen-Staffel gewinnt Silber

Erst lief sie auf die Russin auf und ging dann sogar an ihr vorbei. Mit 4,3 Sekunden Vorsprung übergab sie an Victoria Carl. Die Norwegerin Therese Johaug hatte bereits einen Rückstand von 22,8 Sekunden auf Hennig, nachdem die Norwegerinnen gleich zu Beginn stürzten. "So nah waren wir noch nie dran. Wir haben uns das verdient", sagte Hennig in der ARD nach ihrem Lauf.