Winterspiele in Peking Schwierige Zeiten: Paralympics enden mit deutschem Erfolg

Parsons Rede im chinesischen Fernsehen zensiert

Trotz der wenigen politischen Anspielungen wurde seine Rede in der Übersetzung des Staatsfernsehens wie bei der Eröffnung wieder zensiert, indem umschrieben und das Wort "Frieden" vermieden wurde. Statt "in schwierigsten Zeiten" sagte der Übersetzer, die Sportler selbst hätten "Schwierigkeiten überwunden", was eher auf persönliche Anstrengungen abzielt. "Hoffnung auf Frieden" wurde mit "Hoffnungen, eine große Familie zu werden" übersetzt. Die Formulierung "Champions des Friedens" fehlte völlig. Das passt dazu, dass Staatsmedien in China Wörter wie "Krieg" in der Ukraine oder "Invasion" vermeiden und wie in Russland nur von "spezieller Militäroperation" sprechen.