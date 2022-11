Der Text von Bali sei "im Grunde eine Kopie dessen, was letztes Jahr in Rom beschlossen wurde", sagte Friederike Röder von Global Citizen. "Nichts Neues dabei." Unerträglich sei, dass jeder Hinweis auf den dringend benötigten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen fehle. Dazu zähle auch die Beendigung der öffentlichen Finanzierung neuer Kohlekraftwerke, was bereits im letzten Jahr hätte geschehen müssen. "Wie glaubwürdig ist das, wenn sie Jahr für Jahr nur alte Versprechen wiederholen, ohne wirkliche Fortschritte zu erzielen?", sagte Röder.