Wissenschaft Die Nobelpreise werden überreicht

Nun wird Pääbo am Samstag (10. Dezember) die Auszeichnung persönlich in Empfang nehmen - passenderweise in seiner schwedischen Heimat und aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf. Bei einer feierlichen Zeremonie in Stockholm werden Pääbo und der Großteil der weiteren diesjährigen Preisträgerinnen und -träger ihre renommierten Nobelmedaillen bekommen. Einzig die Friedensnobelpreisträger werden am selben Tag traditionell in Oslo geehrt.