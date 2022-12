WM-Achtelfinale Großer Tag für Asiens Fußball: Schreibt Japan Geschichte?

Mit den Siegen über Deutschland und Spanien sind den Profis um Eintracht Frankfurts Daichi Kamada schon zwei Überraschungen in Katar gelungen. "Dieses japanische Team ist das stärkste in unserer WM-Geschichte. Wir sind das Team mit der größten Gemeinschaft bei dieser WM. Wir werden gewinnen", kündigte Außenverteidiger Nagatomo an, der schon 2018 beim bitteren 2:3 gegen Belgien in Russland dabei war.