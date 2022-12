WM-Achtelfinale Portugal stürmt ins Viertelfinale - Schweizer enttäuschend

Und die "strategische" Entscheidung von Santos zahlte sich nach einem zurückhaltenden Beginn beider Mannschaften schnell aus. Nach gut einer Viertelstunde traf Ramos von Benfica Lissabon aus spitzem Winkel ins Toreck, der Schweizer Keeper Yann Sommer sah dabei nicht gut aus. Der fast doppelt so alte Pepe traf dann nach einer Ecke per Kopf zum 2:0. Mit 39 Jahren und 283 Tagen ist er nun der älteste Torschütze in einem K.o.-Spiel einer WM.

Ronaldos Treffer wurde nicht gegeben

Ronaldo jubelte im Ersatzspieler-Leibchen mit seinen Teamkollegen, die übrige Partie verfolgte der vereinslose Offensivspieler zunächst meist reglos oder an den Fingernägeln kauend von der Ersatzbank aus. Sobald Ronaldo auf den großen Video-Leinwänden eingeblendet wurde, ging ein Raunen durch das fast 90.000 Zuschauer fassende WM-Finalstadion. Mitte der zweiten Halbzeit forderten die Fans mit Sprechchören die Einwechslung ihres Idols - und Coach Santos erfüllte ihnen wenig später diesen Wunsch. Doch ein vermeintlicher Ronaldo-Treffer zum 6:1 wurde wegen Abseits nicht gegeben (84.).

Schon vor der Einwechslung des Superstars zeigte Portugal seine mit Abstand beste Leistung bei dieser WM. Spielfreudig, ballsicher und mit schönen Kombinationen zerlegten die Iberer die Schweizer Defensive. Kurz vor der Pause hätte Ramos sogar sein zweites Tor nachlegen können, doch Sommer hielt stark gegen den Youngster (43.).

Die Schweiz war weitgehend abgemeldet

Der vor dem Turnier von Nationaltrainer Murat Yakin als "eine der besten Schweizer Nationalmannschaften" gelobte Gegner war weitgehend abgemeldet. Ein Freistoß von Xherdan Shaqiri neben das Tor (30.) und ein Kopfball von Remo Freuler (38.), den Portugals Diogo Dalot für Keeper Diogo Costa auf der Linie rettete, waren zunächst die einzigen Chancen. Vor allem über ihre rechte Seite waren die Eidgenossen nach der Hereinnahme des Mainzers Edimilson Fernandes für seinen erkälteten Clubkollegen Silvan Widmer anfällig.

Und Portugal hatte noch nicht genug. Auch in der zweiten Halbzeit spielte der WM-Vierte von 2006 weiter nach vorne. Erneut der starke Ramos durch die Beine von Sommer und Guerreiro mit seinem ersten Turniertor trafen gegen die nun defensiv überforderten Schweizer. Das 1:4 durch den ehemaligen Dortmunder Akanji änderte nichts mehr am Ausgang der Partie, zumal Ramos wenig später sogar noch sein drittes Tor gelang. Den Schlusspunkt setzte Leão mit einem feinen Schlenzer in der Nachspielzeit.