WM-Auftakt für DFB-Team Ohne Sané gegen Japan - Alle anderen 25 Spieler fit

Der Kandidat für die Startformation fällt für die Auftaktpartie am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Doha gegen Japan mit Problemen am rechten Knie aus, wie der DFB mitteilte. Beim Abschlusstraining am Dienstag im Trainingszentrum in Al-Shamal waren alle anderen 25 Akteure dagegen dabei. Für Medien war allerdings nur die Aufwärmphase der ersten 15 Minuten einsehbar.