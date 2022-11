Fußball-WM "In Deutschland rufen sie Hilfe": Spanien begeistert bei WM

Wie aus einem Guss agierte der dreimalige Europameister gegen den Außenseiter aus Mittelamerika und landete eine "Goleada", einen Torsegen. Der spanische König Felipe VI. besuchte danach die Sieger in der Kabine und sagte laut Medienberichten: "Noch nie habe ich so ein Spiel erlebt, mit so einem Ergebnis. Das Ergebnis ist wichtig, aber die Selección so spielen zu sehen, war ein wahrer Genuss." Er habe keinen einzigen Fehler entdeckt, sagte der Monarch noch, wobei Enrique ihm widersprochen haben soll.