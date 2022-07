Kanuslalom in Augsburg Weltmeister-Trio: Titel für Herzog, Funk und Tasiadis

Herzog macht schwachen Einstieg wieder gut

Herzog hingegen konnte ihren Sieg kaum fassen und griff sich immer wieder ungläubig an den Kopf. "Mein Einstieg war nicht perfekt, aber Jessica ist es an der Stelle auch passiert. Der letzte Abschnitt war richtig gut", sagte die 22 Jahre alte Leipzigerin, die im Ziel die Faust in die Höhe streckte und einen erlösenden Jubelschrei heraus ließ.