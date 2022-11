Doha - Die Niederlande peilen bei der Fußball-WM in Katar den ersten Platz in Gruppe A an, England will das in Gruppe B schaffen. Die beiden europäischen Topteams stehen am Dienstag beim Turnier im Golfemirat im Fokus. Während die Gastgeber bereits frühzeitig ausgeschieden sind, können alle weiteren Teams der Gruppen A und B zum Auftakt des dritten und letzten Vorrundenspieltags noch den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.