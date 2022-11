WM in Katar Gnabry spielt immer: Dieser alte Löw-Satz "gilt nicht mehr"

Doch den Status des Immer-Spielers, den der 27-Jährige einst unter Joachim Löw in der Fußball-Nationalmannschaft genoss, hat er verloren. "Dieser Satz gilt nicht mehr", sagte Gnabry selbst vor dem ersten Gruppenspiel des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft in Katar am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV).