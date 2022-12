"Ich wäre gerne länger bei der WM geblieben, aber am Ende haben wir unser Ziel erreicht", sagte Lewandowski. "Wenn du gegen den Weltmeister spielst, ist es immer hart." Ob der Star des FC Barcelona bei einer erfolgreichen Qualifikation der Nationalmannschaft auch in vier Jahren beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada dabei sein wird, ließ der 34-Jährige am Sonntagabend offen.