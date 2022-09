WM in Tschechien Allein im Rampenlicht: Ruderer hoffen auf Zeidler

Gleichwohl verstärkte Zeidler noch vor der EM in München mit seiner harschen Kritik am DRV die verbandsinterne kontroverse Debatte über nötige Reformen. So bezeichnete er die Saisonresultate als "Debakel" und sprach von einer seit Jahren anhaltenden Abwärtsspirale. "Es war so gedacht, dass es einmal richtig knallt", kommentierte der 2,03 Meter große Modellathlet, "als Einer-Fahrer wird man in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen als andere Ruderer."

Sein Vorstoß sorgte für große Medienresonanz und wirkte auf die Verbandsspitze wie ein Weckruf. Als Reaktion auf die schlechten EM-Ergebnisse und die vielen negativen Schlagzeilen leitete die Verbandsführung erste Maßnahmen ein. Das ursprüngliche Vorhaben, die Probleme mit einen internen Expertenrat anzugehen, wurden allerdings nach neuerlichen Kritik aus Athletenkreisen wieder verworfen. Nun soll eine externe Agentur dem DRV zurück zu alter Schlagkraft verhelfen. Diese Entscheidung der Verbandsbosse will Zeidler nicht kommentieren - noch nicht: "Ich konzentriere mich jetzt erst einmal auf mein Rennen am Sonntag."