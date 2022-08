WM-Qualifikation EM kann kommen: Deutsche Basketballer deklassieren Slowenien

Danach richtete der NBA-Profi den Blick bereits auf die am 1. September in Köln gegen Frankreich beginnende Europameisterschaft. "Die EM ist noch einmal eine ganz andere Liga. Wir müssen das runterspülen und ready sein für die EM", sagte Schröder nach dem überraschend klaren 90:71 (33:31) in der WM-Qualifikation in München gegen den EM-Titelverteidiger.