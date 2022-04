WM-Qualifikation Deutsche Handballer sichern sich WM-Ticket

Damit kann Gislason für die WM Anfang Januar in Polen und Schweden planen, mit Blick auf die Endrunde muss sich die DHB-Auswahl aber steigern. Eine Glanzleistung lieferte sie in Torshavn erneut nicht ab. Wie schon im Hinspiel haperte es vor allem im ersten Durchgang in der Defensive an gelungenen Absprachen, im Angriff unterliefen immer wieder technische Fehler. Die international eher drittklassigen Gastgeber gingen auch dank der lautstarken Unterstützung der 1750 Zuschauer sogar mit einer Führung in die Pause. Es lief kaum etwas zusammen bei Gislasons Mannschaft.