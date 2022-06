Estland Großer Schritt Richtung WM: DBB-Team mit Revanche gegen Estland

Deutschland geriet in der Saku Suurhall in der estnischen Hauptstadt früh mit 0:5 in Rückstand, die Heimfans jubelten lautstark. Danach ging beim Tabellenletzten aber nicht mehr viel. Das deutsche Team übernahm mit Dirigent Schröder, der insgesamt nur vier seiner 17 Feldwürfe traf, die Kontrolle. Der Profi der Houston Rockets war mit seinem Tempo nur schwer zu bremsen, tat sich aber mit den eigenen Distanzwürfen schwer.

Mit einem 13:0-Lauf hatten die Herbert-Schützlinge ihren Fehlstart schnell korrigiert und erspielten sich früh ein sicheres Polster. Trotz minutenlanger offensiver Flaute und zwei von 18 Dreiern lag das DBB-Team zur Halbzeit klar vorne. Danach drehten die Gäste auf und sorgten mit einem 20:8-Start für die Entscheidung. Im dritten Viertel gelangen Deutschland mehr Punkte (36) als in der kompletten ersten Halbzeit (31). Chefcoach Herbert konnte seine wichtigen Spieler vor Ende der Partie vom Feld nehmen.

Die WM-Qualifikation dient in diesem Sommer nicht nur dafür, sich für das Event 2023 in Asien zu qualifizieren - sondern auch zur Vorbereitung auf die Heim-EM, die von 1. bis 18. September in Köln und Berlin stattfindet. Wer es aus dem aktuellen Team in den Kader schafft, ist völlig offen. Schröder ist gesetzt, auch für Bonga und den seit Monaten pausierenden Russland-Legionär Voigtmann sieht es gut aus. Dem Rest droht harte Konkurrenz, wenn der diesmal fehlende Kapitän Robin Benzing sowie die NBA-Profis dazustoßen.