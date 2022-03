WM-Qualifikation Playoffs Ronaldo und Schick bangen um WM-Teilnahme - Gewinner Kuntz?

Italien:

"Ohne die Azzurri ist das Turnier weniger wert", titelte die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch. "Der Fußball kann sich keine zweite WM ohne uns erlauben." Schon die WM 2018 hatten die Italiener überraschend verpasst. Nun müssen Jorginho, Ciro Immobile und Co. erneut zittern. Im Playoff-Halbfinale treten sie als klarer Favorit gegen Nordmazedonien an. Im Finale würde es am Sonntag dann zum Duell mit Portugal oder der Türkei kommen. Am Selbstbewusstsein mangelt es beim Europameister jedenfalls nicht. "Wir wollen Weltmeister werden", kündigte Nationaltrainer Roberto Mancini an.