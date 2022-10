Gut die Hälfte der Mieter will die voraussichtlich steigenden Nebenkosten über höhere monatliche Abschläge im Voraus bezahlen (56 Prozent), um eine einmalige hohe Abrechnung zu verhindern. Gut ein Fünftel bevorzugt eine gebündelte höhere Nachzahlung (21 Prozent), so die Studie, an der im September 2070 Menschen teilnahmen. Nur eine Minderheit von knapp einem Drittel hat jedoch mit ihrem Vermieter schon einen höheren Abschlag vereinbart, 13 Prozent wollen das tun.