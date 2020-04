Ludwigsburg Stadtquartier Südstadt: Wüstenrot soll nachbessern

Ludwigsburg - Die Firma Wüstenrot will ihr Areal in der Ludwigsburger Südstadt neu ordnen: Entlang der Hohenzollernstraße sollen demnach ein neues Bürogebäude sowie Wohnhäuser entstehen. „Wir begrüßen die Initiative der Wüstenrot Haus- und Städtebau“, sagt der Ludwigsburger Stadtplaner Martin Kurt. Doch das Bauvorhaben liegt in einem für die Entwicklung Ludwigsburgs wichtigen Quartier. Das hätten die Architekten, die im Januar erste Entwürfe präsentiert haben, nicht ausreichend berücksichtigt, meinte der Gestaltungsbeirat, der sich in nichtöffentlicher Sitzung damit beschäftigte. Unter anderem wünscht das Gremium, dass Wüstenrot mehr Rücksicht auf benachbarte Gebäude aus der Gründerzeit nimmt.