WTA-Finals Französin Garcia gewinnt Endspiel bei WTA-Finals

Nach ihrem Erfolg zeigte sie sich sehr bewegt und widmete den Triumph allen Menschen, denen sie in der Vergangenheit begegnet sei. "Ich habe viele Leute auf dem Weg getroffen. Einige sind hier - einige, die mich als zwölf Jahre altes Mädchen getroffen haben und mir geholfen haben, ein besserer Mensch und eine bessere Spielerin zu werden", erklärte Garcia. Sie wird die Saison als Nummer vier der Welt abschließen. Die französische Sportzeitung "L'Equipe" titelte nach dem Match in ihrer Online-Ausgabe am Dienstagmorgen: "Die Krönung".