ZDF-«Bergdoktor» Hans Sigl bekommt ein Quiz bei RTL

Drei Kandidaten treten gegeneinander an und müssen in mehreren Runden so viele Punkte wie möglich sammeln. Jede Runde hat ein eigenes Format. Zum Beispiel wird gefragt: "Was wissen Sie über Rotkohl?" Dann muss man, so schnell es geht, Begriffe nennen, die man mit Rotkohl verbindet. Assoziationen wie: "Gemüse, Farbe, Weihnachten".