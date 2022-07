Zehn-Jahres-Vergleich Was Hänschen nicht lernt - Viertklässler immer schwächer

Zuwanderung und soziale Zusammenhänge

Die Studie bestätigt nicht nur, dass Erfolg in der Schule stark vom Elternhaus abhängt, sondern kommt zu dem Ergebnis, dass der Zusammenhang zwischen Kompetenzen und "sozioökonomischem Status" der Familie sogar in allen Bereichen "signifikant" zugenommen hat. Verwiesen wird auch darauf, dass sich die "zuwanderungsbezogene Heterogenität" der Schülerschaft zwischen 2016 und 2021 weiter erhöht habe. Die stärksten Kompetenzrückgänge seien fast durchgängig für Schüler zu verzeichnen, die im Ausland geboren sind. Bei Schülern ohne Zuwanderungshintergrund fielen sie geringer aus.

"Miserables Zeugnis" für die Bildungspolitik

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sagte, die Studie stelle der Bildungspolitik in Deutschland ein "miserables Zeugnis" aus. "Wenn, wie festgestellt, in den beiden zentralen Grundschulfächern Deutsch und Mathematik nur jeweils die Hälfte der Kinder die Regelstandards erreicht und ein Fünftel sogar die Mindeststandards verfehlt, kommt man nicht um die Feststellung herum, dass die Bildungspolitik ihre in den Bildungsstandards selbst formulierten Ziele in zunehmendem Maße haushoch verfehlt."

Besorgniserregend sind sie Ergebnisse auch, weil in der Grundschule die Fundamente für den weiteren Bildungserfolg gelegt werden. Da kommt das alte Sprichwort "was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" in den Sinn. Die wissenschaftliche Leiterin des IQB, Petra Stanat, sagte: "Fast 20 Prozent Kinder, die nicht gut lesen können, das ist ein Problem und das wird auch schwierig, das aufzuholen." Es bedürfe dann großer Kraftanstrengungen in den weiterführenden Schulen.