Ludwigsburg Straßen sind so voll wie vor dem Lockdown

Kleinste Quoten in März und April

Nachdem noch im Februar auf der Ludwigsburger Schlossstraße täglich regelmäßig mehr als 50 000 Fahrzeuge gezählt worden waren, ging deren Zahl vor allem im März und April deutlich zurück. So waren zum Beispiel an den Sonntagen 22. und am 29. März lediglich 13 900 und 13 100 Autos unterwegs. An den Werktagen davor und danach lag die Quote bei 30 000 und 34 000 Autos. Am Montag, 13. April, fuhren sogar noch weniger Autos als am Sonntag zuvor: 18 600 (am Sonntag waren es 19 400). Im Laufe des Juni begann ein erneuer Anstieg, der sich bis Ende August bereits auf 49 000 bis 50 000 hochgeschaukelt hatte. Bis Mitte September blieben die täglichen Zahlen im Schnitt über der 50 000er Marke.