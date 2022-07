Edinburgh - Ein unbekanntes Selbstporträt mutmaßlich vom niederländischen Maler Vincent van Gogh (1853-1890) ist durch Zufall in einem schottischen Museum entdeckt worden. Es handele sich "sehr wahrscheinlich" um eine Zeichnung des berühmten Künstlers, teilte die Schottische Nationalgalerie in Edinburgh am Donnerstag mit.