Zuffenhausen - Fast auf den Tag genau vor 70 Jahren wurde in Zuffenhausen der erste Porsche-Neuwagen direkt am Werk abgeholt. Am 26. Mai 1950 nahm der stolze Besitzer Ottomar Domnick seinen Porsche 356 in der Farbe „Fischsilber“ mit der Kommissionsnummer 5001 entgegen. Für den damals 43-Jährigen Facharzt für Psychiatrie war es ein Herzenswunsch, der erste Porsche-Kunde in Deutschland zu sein.