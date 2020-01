Ludwigsburg/Südtirol Die Überlebenden finden keinen Frieden

Wer abseits der Piste eine Lawine auslöst, begeht eine Straftat

Auch die Staatsanwaltschaft hat recherchiert. Eine bedeutende Rolle für die juristische Bewertung spielt ein Gutachten eines renommierten Lawinenforschers. Zum konkreten Inhalt äußert sich der Richter nicht, wohl aber zu den Konsequenzen: „Der Staatsanwalt wird wahrscheinlich die Einleitung des Hauptverfahrens beantragen“, sagt Pelino.

Die Skifahrer müssen also nicht nur ihre Trauer verarbeiten, sondern befürchten, dass es in Italien zu einem Prozess kommt – und mit dieser Furcht müssen sie nun schon seit zwei langen Jahren leben. Gegen wen sich die Ermittlungen konkret richten, sagt Pelino nicht. Vor zwölf Monaten erklärte die Staatsanwaltschaft in Bozen dazu: „Wir ermitteln gegen alle Personen, die an der Abfahrt abseits der Piste teilgenommen haben, wobei noch festgestellt werden muss, wer eine ausschlaggebende Rolle eingenommen hat.“ Noch sei nicht abschließend geklärt, „ob zulasten der beschuldigten Personen Merkmale von Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit beziehungsweise Untüchtigkeit zu erkennen“ seien.

Verboten war die Fahrt durch den Tiefschnee nicht. Wer aber abseits der Piste eine Lawine auslöst, begeht nach italienischem Recht eine Straftat. Wenn dabei Menschen sterben, kommt ein weiterer Vorwurf hinzu: fahrlässige Tötung. Auf dieser Grundlage verurteilte die italienische Justiz 2018 einen deutschen Bergführer nach einem Lawinenunglück zu acht Monaten Gefängnis auf Bewährung.

Italien kann die Auslieferung der Beschuldigten verlangen

Das ist kein Einzelfall. In den vergangenen Wochen wurden in den Alpen mehrere Menschen in den Tod gerissen, in mindestens einem Fall ist die Justiz schon aktiv: Nach einem Unglück am 28. Dezember 2019, bei dem in Südtirol eine Frau und zwei Kinder starben, hat die Staatsanwaltschaft in Bozen sofort Ermittlungen wegen des Verdachts auf mehrfache fahrlässige Tötung aufgenommen.

Es handelt sich mithin um dieselbe Behörde, die bereits seit zwei Jahren gegen die Skifahrer aus dem Raum Ludwigsburg ermittelt. Dem Prozess entziehen können sich die Beschuldigten nicht. Wenn der Bozener Staatsanwalt tatsächlich wegen fahrlässiger Tötung Anklage erhebt, kann Italien von Deutschland die Auslieferung der Beschuldigten verlangen. „Die unklare Situation zehrt an den Nerven aller Beteiligten“, sagt ein Mann aus dem Umfeld der Ludwigsburger Gruppe. „Dabei brauchen diese Leute doch vor allem Frieden – endlich etwas Frieden.“